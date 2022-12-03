「憂鬱症就像掉到流沙，一個掙扎就會沉下去」。前科技部長陳良基的太太數年前自美國返台後，因連續1個月失眠而診斷出憂鬱症，短短2個多月，就尋求解脫，數度趁先生不在，把椅子搬到陽台再搬走。某日陳良基下班回家，看見房子空無一人，以為會在人行道上看見太太，衝到陽台後發現太太仍抓著欄杆，等著底下的人潮散去。他立刻緊抓太太的手，掏出西裝口袋內的手機，請機要報警，才保住太太一命。

陳良基今出席憂鬱症防治協會20週年活動時，分享照顧太太的經驗。擔任科技部長期間，他因公務相當忙碌，某年7月底，太太從美國回台，8月就出現異狀，但太太沒有多說，他認為太太可能是想念美國的孫子。9月的某個清晨，他看見太太醒著，問她為何這麼早起，太太說她已1個月沒有睡覺，他便立刻請假，帶太太到精神科就醫。

醫師開立藥物後，太太終於有辦法睡著，他也覺得放心，從此之後太太每2周就到精神科回診。同年11月中，陳良基夫婦認識的知名企業家墜樓，他得知消息後，也開始擔心太太受影響。某日下班，陳良基打電話告訴太太自己準備回家，但到家後卻發現房子空無一人，他心想會不會在人行道上看到太太，立刻往陽台衝，看到欄杆還有手在抓著，太太還沒跳下去。

「我很幸運我還穿著西裝，手機還在口袋」。陳良基先緊抓太太的手，確定太太沒有跳下去的意願後，伸手掏出手機，打電話給機要幫忙報警，才保住太太一名。太太事後告訴他，之所以沒有立刻跳樓，是因為下班的信義路上人群很多，想等空檔再下去。後來他也從太太的日記得知，原來在那之前，太太已數次把椅子搬到陽台，再默默搬回去。為了照顧太太，他向內閣請假，整年天天陪著她，太太如今也走過憂鬱風暴，恢復正常生活。

陪伴患者有3要，要傾聽、要Call out、要陪課。陳良基提醒陪伴者，傾聽時，要「耳道、眼到、心到」，設法引導對方說話，解除壓力源。Call out則是善用外援，讓其他人帶來新能量、新思維。陪課則是將對方要做的事，如就醫、諮商、運動、曬太陽，以及對方喜歡的事，有節奏地安排成課表，陪著對方做。

「憂鬱症就像掉到流沙，一個掙扎就會沉下去」，陳良基提醒患者親友要有耐心，憂鬱症可以完全痊癒，要有信心，相信患者可以靠著旁人的鼓勵慢慢恢復。太太罹病期間，有段時間的對話只有「好、不好」或是點頭搖頭，他慢慢引導太太，從唸路牌開始說話，請太太看短劇，一起散步講劇情，太太的生活也開始有了新的目標。他感謝老天爺沒把太太帶走，每天都感恩太太在身邊，目前太太也恢復的很好，常常擔任志工，身心狀況也比生病前要好。

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