「原台北刑務所官舍」修復工程從2017年開始規畫設計，並與民間公私協力，將此處打造為全齡共享的「榕錦時光生活園區」。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

見證台灣自日本時期以來的獄政歷史發展，位在金華街與金山南路交界的歷史建築「原台北刑務所官舍」，其修復工程榮獲「第22屆公共工程金質獎」中的公共工程品質優良獎建築類「優等」獎項，北市文化局表示，本次全國僅2處文化資產獲得，「原台北刑務所官舍」則為唯一「優等」獎項得主。

「原台北刑務所」為日本統治時期所興建的現代化監獄之一，規模為全台最大，光復後做為「台北監獄」使用，位在金華街與金山南路交界的「原台北刑務所官舍」，則是刑務所周邊的獄政管理宿舍，見證台灣自日本時期以來的獄政歷史發展。

文化局表示，「原台北刑務所官舍」修復工程從2017年開始規畫設計，並於2018年底開工，當時北市也首創老房子文化運動計畫，並與民間公私協力，將此處打造為全齡共享的「榕錦時光生活園區」，園區自今年9月7日開幕日以來，每日湧入數千至萬人次參觀，深受民眾好評。

文化局說明，修復團隊以新舊共構手法再現歷史情境，並蒐集刑務所史料，聯結歷史場景，保留原有空間，維護園區內受保護樹木生長環境，呈現建物與樹木共生的自然美感，也留下火災後的建物殘存結構，讓歷劫餘生的房樑訴說建物故事。

文化局也說，園區內設置無障礙電梯，讓民眾登上樓房，俯瞰台北監獄圍牆遺跡，並規畫多處無障礙坡道動線，方便民眾參觀歷史建物，同時設置展覽空間，透過展示文物等文史資料，邀大家親近文化資產，了解建築群與台北監獄的歷史關係。

設計監造單位建築師徐裕健表示，整修前走進台北刑務所官舍區，看到滿是斷垣殘壁，很欣慰修復工程，點亮這片幽暗的街區，彰顯舊市區更新價值；施工單位慶霖營造董事長楊傑翔則說，感謝文化局及設計監造單位的協助與監督，獲獎是給通力合作各單位最大的肯定。