前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦的台大國發所論文相繼被檢舉抄襲，學位都被台大撤銷，而兩人指導教授都是國安局長陳明通。對於陳明通近來不斷爆出學術醜聞，在野黨呼籲徹查所有指導論文，甚至昨日也傳出陳明通已遭台大「永不錄用」，學界認為其學術瑕疵程度好比晚節不保，名譽蕩然無存。

自前新竹市長林智堅論文抄襲醜聞報出後，到鄭文燦論文門，陳明通都擔任指導教授，且綠營諸多政媒高層也都是陳明通的學生，媒體人將陳明通比喻成「魔戒」，以其學術地位，不斷吸引綠營精英前來，以虛榮心出賣人格。

對於傳出台大「永不錄用」陳明通，台大回應：「有關本校陳明通教授的相關調查，現仍依學校程序調查中，尚無結果。」

不過，陳明通已從台大退休，外界好奇是否能由校方「永不錄用」？

文化大學大傳系系主任王翔郁認為，由於陳明通已從台大退休，依照常理來說，大部分都會在以兼任或特聘教授的身分，繼續在學校任教。

王翔郁提到，既然陳明通的身分已是退休教授，如果遭校方永不錄用，實質上意義不大，主要是對名聲比較有影響，代表他學術有瑕疵、晚節不保，所以此舉是象徵意義大於實質。

台大一名教授則說，鄭文燦論文抄襲與林智堅論文門「一模一樣的嚴重」，鄭文燦身為民進黨明日之星，學歷被撤銷，「死得這麼慘」，成為黨內第二位被認定論文抄襲的要員，「簡直無可救藥，肯定會讓民進黨信用破產，有著一堆抄襲份子！」

一名北部某私立大學政治博士說，即便近來陳明通不斷爆出學術瑕疵，但就本質而論，其實他的教學與研究表現都是沒有問題的，「他就是太愛權力，不然他應該是有料的老師。」

該名政治博士提到，陳明通身為老資格的學者，在學術圈內的人緣與風評很好，不少深藍的學者也都跟他有著深厚的交情，「大家一路從大學相處到進入大學教書，都是上下屆，還是有份同學情誼」，因此在論文門風暴當中，學界大部分對陳明通不會有著過於激烈的批評。