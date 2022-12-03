元鈞建設總經理王如忠與海悅廣告銷售團隊合照。(業者提供)

台中市14期重劃區近來發展熱絡，建商認為未來20年可以好好經營。(業者提供)

台中中央公園號稱全台最大的市區公園，啟用後帶動14期重劃區發展，多家建商瞄準該區域購地，其中，元鈞建設針對醫師、企業二代等消費群，推出22層樓高新豪宅，業者說，早期發展的5期重劃區與前幾年陸續推案的單元2、3，分屬台中西側、南側，位處北側的14期近年開始發展，未來20年可以好好經營。

元鈞建設在14期新推案「坐忘山」基地1444坪，由建築師張德昌規畫，12月3日開工，預計興建高22樓、地下3層的大樓，社區規畫57至64坪的3房格局，元鈞建設總經理王如忠指出，「坐忘山」規畫84戶，皆是三面採光、戶戶面對公園，視野相當好。

建商指出，與過去的豪宅重視建材、地段不同，新時代豪宅以溫暖、綠意為指標，而「坐忘山」外觀設計富有線條韻律感，低調且隱含貴氣，採用特殊的複層式露台設計；該建案總銷30億，今年3月公開後，每周都有成交，目前銷售已逾7成，主要買家多為醫師、家族二代或上市櫃企業主。

王如忠表示，他原本已經看好另一塊地，開車經過目前的基地附近，見到很多民眾運動，且多為家庭，當下決定改買這塊地。

王如忠強調，台中市有磁吸效應，吸引鄰近縣市民眾來消費、入住，早期台中在五期發展活絡，之後單元二、單元三也持續發展，這兩處分別位在台中的西側、南側，吸引彰化、大里等區域民眾跨進市區，近幾年來政府推動交通建設，位於北台中的14期未來20年內發展可期，「這個重劃區要寂寞也難」。