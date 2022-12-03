媽祖鑾轎所到之處都有信眾跪拜祈福或鑽轎底。（北港朝天宮提供）

北港朝天宮連續3年舉辦普度大法會，今年首次舉辦雲林縣20鄉鎮市遶境活動，自今（3日）到9日展開，為期7天6夜，會到每個鄉鎮市公所停駕賜福，今天自朝天宮起駕後，媽祖鑾轎所到之處都有信眾跪拜祈福或鑽轎底。

因新冠肺炎疫情爆發之故，朝天宮2020年首次舉辦「悲心廣行．水陸普度大齋勝會」，聯合全台各宮廟為全球、台灣祈福；第二年2021年媽祖神尊搭火車環台賜福；今年第3年除續辦普度法會，並首次舉行雲林20鄉鎮市祈福遶境活動。

今（3日）一早法師誦經讀疏文，廟方人員恭迎「三媽」和中壇元帥登轎，縣長張麗善也出席起駕典禮，在信眾齊聲高喊「進喔！進喔」之聲中，展開雲林20鄉鎮市祈福遶境行程。

這是朝天宮首次在雲林境內遶境，歡迎民眾門前備香案迎駕，今天首日遶境，鞭炮聲響徹雲霄，不少地區信徒排隊鑽轎底，遇有行動不便者特發祈福香袋求平安。

朝天宮表示，媽祖神尊將在20鄉鎮市公所停駕賜福，今天到水林、口湖、四湖；明天到東勢、台西、麥寮、崙背、二崙；5日到西螺、莿桐、林內、古坑，6日到斗南、大埤、斗六；7日到虎尾、褒忠、土庫；8日元長、北港：最後一天9日在北港鎮內遶境後入廟，接著展開水陸大法會以祈福消災。