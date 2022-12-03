香港公民黨將於12月17日舉行換屆選舉周年大會，基於黨章規定，所有提名需於14日前提交。公民黨主席梁家傑表示，今日（3日）中午12時截止報名，沒有收到任何有效提名，未能產生新一屆執行委員會。公民黨鐵定「斷莊」，料將啟動清盤程序。

《星島頭條》報導，梁家傑指出，因未能產生新一屆執行委員會，根據黨章，現屆執行委員會將於周年大會後變成為一個看守性質的臨時執行委員會，履行執委會權力不長於一年。他早前指，臨時執行委員會會行使其職權宣布召開一個非常黨員大會，議決將公民黨有限公司清盤，並委任清盤人接管其經已停止運作的業務。

至於非常黨員大會預計何時舉行，他解釋，召開之前需要3個星期前通知，預計最快要農曆新年後才會召開。他早前表示，解散議決需要出席黨員的四分之三同意便可通過，現大約有三百多名黨員。被問到感受，梁說是預料中，「如果有人要選，一早也會看到端倪」，所以也不完全是意外的。

公民黨於2006年3月19日成立，至今逾十六年歷史，在2019年區議會選舉，取得32個議席，成為區議會第二大黨，僅次於民主黨；在2016年的立法會選舉，亦取得六席。公民黨現今沒有任何立法會或區議會議席。