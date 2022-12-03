南部車用電子大廠輝創電子與宏碁智通共同合作，打造新智慧停車服務方案。（柯宗緯攝）

智慧自駕時代來臨，南部車用電子大廠輝創電子與宏碁智通共同合作，打造新智慧停車服務方案，解決惱人的停車問題，也成為新手停車技術不成熟的救星，近日在高雄軟體科技園區進行方案展示與策略合作啟動儀式。

「智慧自駕停車」解決方案，採用輝創電子投入多年打造的AVP(無人代客泊車系統)，串接宏碁智通停車解決方案。有別於既有的自動停車輔助（APA）、遙控停車輔助（RPA）、停車場記憶停車等作法。

除可協助使用者透過系統介面，以預約的方式，在人下車後，操控車體自動尋找車位、停車，並協助接駁車主，在台灣車位一位難求的環境之下，讓停車變成更有效率的事情，同時協助台灣智慧交通展現多元面貌。

值得一提的是，這次計畫打破過往於封閉式場域驗證之限制，先在高雄軟體科技園區打造本次半開放式驗證場域，協助輝創電子之方案實際於場域中進行無人測試，有效協助輝創電子收集路邊測試影像數據近百萬筆，並透過自行研發的AI系統進行上萬筆訓練。

業者強調，未來將持續強化既有「智慧停車系統」之優化與擴散；輝創電子將持續強化既有AVP之功能與精準度以有效對接車廠需求，並藉由雙方之策略合作，加速「智慧自駕停車」解決方案之應用環境與市場建立。