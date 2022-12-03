盧廣仲化身拳擊手破門進場。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲今在小巨蛋演唱會上脫了！全場瘋狂。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲化身拳擊手破門進場。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲邀請萬名小隊員早上小巨蛋開趴。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲今（3日）6度登上台北小巨蛋，舉辦「勵志的早晨 勵志的夜晚」演唱會，再次挑戰一日雙場的瘋狂紀錄，早場更在上午9：53分唱，比12年前首次攻蛋還早7分鐘，打破小巨蛋有史以來最早開唱的時間。近期健身有成的盧廣仲，還在演唱會上脫衣大秀結實好身材，全場陷入瘋狂。

盧廣仲以一連3首醒腦嗨歌〈OH YEAH〉、〈早安晨之美〉、〈勵志論〉，為美好的早晨揭開序幕，他開心表示：「看到大家願意早起來聽演唱會，你們是最Rock的小隊員！」聽到萬名歌迷齊喊「對啊對啊」，盧廣仲感動表示：「能在星期六早上跟大家相約在小巨蛋，也是一件浪漫的事，歡迎你們來慶祝我出道14周年。」

這次演出盧廣仲共換穿4套不同造型，他身穿格鬥戰袍變身拳擊手，以擂台賽形式領軍樂手衝破門進場，全場歡聲雷動沸騰尖叫，特別搭配為演唱會打造的饒舌單曲〈Morning Good Good〉，由盧廣仲與樂手阿雞跟音樂總監黃少雍齊力創作，酷帥態度也歡迎所有小隊員正式加入「勵志的早晨」小巨蛋派對。

演唱會適逢專輯《勵志論》發行一周年，盧廣仲也在台上演唱多首新歌，包含〈雨時多雲偶陣情〉、〈輕輕〉、〈像你〉等，以完整編制Live還原不同於專輯錄製的純粹感動。喜歡近距離跟歌迷互動的盧廣仲，也不忘以環型舞台設計，只為跟每一區小隊員打招呼，當唱到〈冒煙的燈泡〉時，他拿著大聲公走到二樓觀眾席，再次掀起一波高潮。

特別的是，盧廣仲為演唱會積極健身，日前彩排就裸上身大秀倒三角背部好身材，唱到〈肌肉的記憶〉時，他更允諾脫掉上衣露正面獻給全場歌迷，還走上環繞舞台跟大家同歡，引來全場尖叫聲不斷，盧廣仲笑說：「你們想看的只有早上才有，這就是早起的好處，盡情享受這一刻吧！Galánday！」

為了慶祝14周年演唱會，盧廣仲身兼音樂總監，絞盡腦汁希望打造不一樣的聽覺感受，特別邀請板橋溪崑國中直笛隊助陣，40人大陣仗與他共同演奏〈狂迪〉，盧廣仲說：「當初寫這首歌時，就希望能出現直笛大亂鬥，終於在今天願望成真，而且一次還出現不同大小尺寸的直笛，完全就是〈狂迪〉精神，很開心能邀請溪崑國中直笛隊加入勵志演唱會，完成我的夢想！」最後他更攜手40人直笛隊合力帶來〈明年〉，溫暖祝福能量隨著大量紙花噴灑，希望在告別2022年前夕，所有人都能繼續好好生活。

演唱會尾聲安可聲不斷，盧廣仲帶來多首「廣式金曲」，〈我愛你〉、〈魚仔〉、〈幾分之幾〉，把小巨蛋變成萬人KTV包廂，全場小隊員都聽得如癡如醉，他也感性表示：「成為歌手14年了，從第一次小巨蛋到第六次，看到台下歌迷陪我一起長大，這種精神與默契，對我來說已經超越勵志的意義。」早安場也在盧廣仲自彈自唱〈英雄〉畫下句點，不少歌迷也笑說：「第一次看完演唱天還是亮的，晚上要繼續在小巨蛋挺廣仲！」