一名男網友表示，最近發現手指甲冒出一條又黑又直的線，讓他很擔憂，貼文引起網友討論，結果就有過來人回應說，好像是因為免疫力不好冒出來的，不過，若黑線有變寬、形狀改變，或是有其他症狀，建議還是趕快去醫院檢查比較好，以免是癌症。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，左手大拇指的指甲冒出一條深褐色的線，看上去很突兀，但很確定不是筆畫的，不知道有沒有人知道這是什麼？從畫面中可見，這條深褐色的線不偏不移就出現在甲面的正中間，而且非常筆直，像是用尺量出來的。

貼文引起網友討論，不少人歪樓亂猜，「月老牽紅線」、「好像螢幕壞了」、「你的快篩長到手上了」、「估計是小時候筆芯插進去 長長了」、「讓你射橡皮筋比較好瞄準」、「看了起雞皮疙瘩」。也有人擔憂會不會是生病了，甚至是罹患癌症。

也有過來人安慰說，不用這麼擔心啦！他小時候指甲也有這條線，聽說是因為免疫力差或腸胃不好導致的，當時他都笑說這是「蛇眼」，然後到處展示給大家看。另有網友則說，縱向黑甲症一般來說都是良性，但如果原PO對這個狀況有疑慮，直接去看醫師診斷會比較準確。

衛生福利部南投醫院網站上顯示，指甲上出現黑色縱紋，可能是「縱向黑甲症」，一般都是良性的，不需要特別治療，不過，如果黑色縱紋突然變寬變黑，或是出現不規則的形狀，則要小心是黑色素瘤，也就是所謂的皮膚癌中的癌王，應盡速就醫。