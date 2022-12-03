嘉義市首座專屬犬隻毛孩的寵物公園今在綠映水漾公園正式開工，嘉義市長黃敏惠說，打造動物友善城市是嘉義市很重要的目標，而寵物公園就是最後一哩路。（呂妍庭攝）

嘉義市首座專屬犬隻毛孩的寵物公園今在綠映水漾公園正式開工，不少飼主帶著毛孩來參與見證。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市首座專屬犬隻毛孩的寵物公園今在綠映水漾公園正式開工，不少飼主帶著毛孩來參與見證，嘉義市長黃敏惠說，打造動物友善城市是嘉義市很重要的目標，而寵物公園就是最後一哩路。

2020年6月啟用的綠映水漾公園，緊鄰嘉義市動保園區，全區面積約2.48公頃，目前公園已有完善休憩空間及夜間照明，提供附近居民從事運動、遛狗等休閒，市府建設處指基地雖有完整草坪、廁所、洗手洗腳設備提供散步、溜狗等活動後使用，因應嘉義市動保條例將在12月18日正式施行，寵物出入公共場所需使用鏈繩等相關規定，市府提出相對應配套，規畫建置以犬隻為主的寵物公園。

寵物公園含監造設計費600萬元，工期120日曆天，建設處公園管理科長趙栢烽說，完工啟用後，公園將設有告示牌，說明寵物活動區為及環境使用須知，包含大小犬定義、開放時間及相關注意事項等，入園也須注意狗群間互動，避免發生互咬，敬請市民共同配合，一起維護優質的寵物友善公共空間。

黃敏惠說，毛孩是我們的家人，一定要讓毛孩也能感受到幸福。而嘉市積極打造動物友善城市，自她上一任市長任內即努力爭取經費興建「動物保護教育園區」，動保園區2019年9月完工啟用後，除積極推出飼主責任教育講座、絕育補助等政策，嘉義市更領先彰、投、雲、嘉首推「寵物友善空間」認證標章，由市府攜手店家，共同打造友善「毛親子」的環境及空間，讓各地遊客能帶著毛孩一起來嘉義市休閒、娛樂和旅遊，享受毛親子的友善時光。

至於嘉義市率雲嘉南之先，已獲農委會核備通過的「嘉義市動保自治條例」，將在12月18日正式施行，如今首座寵物公園正式開工，更代表是嘉義市建構動物友善城市最後一哩路。

黎明狗學校校長蔡慶榮說，多年來他見證台灣與國際間犬隻地位的提升，感謝市府闢建寵物公園的用心，且從規畫初期便向他詢問專業意見，希望從細節處打造讓狗兒開心、飼主安心的環境，用心令他感動。