繼前新竹市長林智堅碩士論文被台灣大學認定抄襲後，熱門民進黨主席接任人選、桃園市長鄭文燦也因台大碩士論文抄襲遭撤銷學位，而兩人的指導教授恰好都是國安局長陳明通。對此，台北市長柯文哲3日直言，當同個老師被爆出有這麼多學生抄襲，就是老師有問題，談及陳適任與否時，他還酸蔡英文總統「這件事情拖太久了」。

柯文哲剛結束沖繩出訪行程，隨即又赴民眾黨主辦的掌握2023全球新局論壇，受訪時他表示，此案真正要檢討的還是老師以及學院機制，當同個老師被爆出這麼多學生抄襲，「就是老師有問題」。

柯文哲不解，但此事發生後，理論上學院同儕審查應有機制去處理，「其實我也知道啦，這個社會自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」，同個學院或同個學校的老師不會跳出來說話。

至於陳明通是否還適任國安局長，柯文哲點名蔡英文說「這要看小英」，他認為此事拖太久了，媒體又再追問一次適任與否，柯文哲笑稱「我都說拖太久，你還問我是不適任」，意指蔡英文早該處理這件事。