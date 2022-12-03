交通部台鐵局睽違3年再度舉辦集團結婚，今年有30對新人締結連理。（陳祐誠攝）

交通部台鐵局睽違3年再度舉辦集團結婚，今年有30對新人締結連理。（陳祐誠攝）

新冠疫情趨緩，交通部台鐵局睽違3年再度舉辦集團結婚，今年有30對新人締結連理，在台北車站大廳完成人生大事，台鐵則送上祝福禮物，強調台鐵人的個性就是重視承諾，相信30對新人對另一半的承諾會是長長久久。

台鐵2012年首次舉辦集團結婚，至今已玉成了240對佳偶在台北車站黑白棋格展演廳內完成人生大事。今年主婚人由台鐵職工福利委員會主委林佑哲擔任，台鐵工會理事長陳世杰為介紹人，台鐵局長杜微則為證婚人。

司機員林洋壎與台中站副站長林君黛2015年在北投員工訓練中心KTV第一次相遇，年紀相近的兩人對彼此有了好感，兩人最期待的是下課後在走廊聊天。結訓後分隔兩地，林洋壎回到七堵機務段，林君黛則回到彰化車班。

曾經的觸手可及，瞬間變成遠距離戀愛，兩人為維繫感情，總是利用跑車空檔和休假時間，台北、台中兩地跑，見上一面就很滿足。兩人也常利用休假時間搭乘對方的車，最久的一次是從彰化到台東，當時南迴線尚未電氣化，一趟車程要5個小時之久。鐵路牽起林洋壎與林君黛的緣分，也讓他們學會珍惜彼此。

司機員陳信權與服務員柯欣妤2015年透過同事介紹認識，某天在開往花蓮的普悠瑪號上重逢，相約到七星潭海邊散步，兩人感情迅速加溫。儘管台鐵工作是輪班，兩人要能見上一面不容易，但他們總能在輪班的生活中，擠出時間來約會。

陳、柯在台鐵相遇，火車就像是媒人般，替兩人創造陪伴彼此的機會，藉由各自的休假，陪對方乘務，有時候去花蓮吃下午茶，有時候去高雄喝樺達奶茶。陳信權說，6年時光裡，所有的快樂、笑聲彷彿昨日才發生，儘管柯欣妤轉換跑道離開台鐵，但這裡有著太多共同的回憶。