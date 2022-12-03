任教職長達30年，退休教師賴文誠今年以〈大夜班的護理紀錄〉獲時報文學獎新詩組首獎，以護理師的大夜班歷程為題，從「清點剩餘的自己與藥物」到「收拾好已免疫的猶豫」，賴文誠說：「起心動念在於女兒今年開始擔任護理師了！」

不只女兒是護理人員，賴文誠的妻子也是資深護理師，除了想為妻女發聲，創作這篇詩文時他也上網搜集了形形色色的醫護心聲，在疫情起伏的這2、3年間，作為抗疫第一線的醫護工作者所面臨的壓力、疲憊、不安、焦急，賴文誠都希望透過詩被更多人看見。

「以詩抒發個人情感的書寫很多」賴文誠有意另闢蹊徑，他認為詩除了心靈抒發，也能肩負社會責任，「像是杜甫的詩就寫了許多社會現象」有感於詩在台灣愈來愈小眾，題材也較窄，賴文誠希望嘗試以詩為不同的群體發聲。

除了寫醫護，近年賴文誠也寫過獨居老人、外配、移工、看護、櫃姐，也都曾獲好評，他也欣喜於這樣的嘗試收獲了接受度，另一方面他為了貼近社會不同層面書寫，也亟力挑戰自我，「想像自己就是某一類被忽略的人」將自己的身心投入地想像、感受。

寫詩，賴文誠多靠自學，除了大量的閱讀著名詩人詩作，也不斷地打磨自己的語彙，他期許自己的風格是運用想像力開啟語彙的多樣性與可能性，如〈大夜班的護理紀錄〉，他以「紀錄了20支抗生素針劑的抗辯過程」不失具象地表現體力的發炎反應。

「寫了20多年，教學了30年，希望自己的詩一直進化，並持續自我挑戰，不承襲他人」賴文誠期許詩在當代台灣，也有結合想像與社會現實的聲音。