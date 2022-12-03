民進黨立委林宜瑾等9人今天發出聯合聲明，要求涉嫌性騷擾秘書的原能會主委謝曉星應立即請假暫停主委職務，且行政院調查小組應自謝曉星請假後重啟調查，謝曉星已在今天向行政院請假至調查結束為止。

謝曉星在今年10月份遭媒體披露，涉嫌性騷擾女秘書，但一直未向行政院請假，原能會指出，針對9位立法委員聯名要求主委請假以利調查一事，謝曉星感謝立委的指教，已在今天上午第一時間向行政院請假至調查結束為止。