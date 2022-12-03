無論是上班族或是學生族群，都容易有久站或久坐的情況，長時間下來導致全身僵硬、腰酸背痛，對此，骨科醫師陳鈺泓分享一招能延展全身又不用器材的居家運動，不僅能達到肌肉延展的效果，也有助於放鬆舒緩。

陳鈺泓在臉書粉專分享在家就能鍛鍊的瑜伽動作「下犬式」，不需要任何器材輔助，就能簡單完成，並且達到延展全身的放鬆效果，也能找回柔軟度和紓緩緊繃肌肉，尤其是對於久坐久站、身體極度僵硬者，每天1分鐘就能感受到差別。

【下犬式運動步驟】

1、在瑜珈墊或地面上呈現跪姿，做準備動作。

2、雙手和腳趾貼緊地面，將身體撐起，腳後跟盡量踩地，腿部酸酸的拉伸感是正確的，如果腳後跟不能完整著地也沒關係。

3、視線看著腳趾，盡力把屁股翹高，感受背部拉伸，並想像脖子也被拉長的感覺，完整延伸背部。

4、核心保持出力，不要讓肚子的重量把背部往下拉，要讓背與屁股和肩膀成一直線。

5、切忌保持呼吸，不要憋氣。