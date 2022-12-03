長期關注流亡者，在海外進行田野調查並曾出報導文學集《謎途—流亡路上的烏托邦》作者尹雯慧，今年以〈除了死亡，還剩下什麼？〉獲時報文學獎報導文學組首獎。對她而言，過去在海外關注難民的經驗，適成為疫情中回鄉並對自己土地上的議題產生好奇的動力。

〈除了死亡，還剩下什麼？〉選擇20年前發生的工殤事件作爲書寫題材，尹雯慧指出：「很多事需要夠長的時間累積才能看到縱深」在災難當下層出不窮的事件報導雖多，但唯有在事件後的漫長歲月裡爬梳受難者、家屬、社會環境，才能看清「工作環境安全問題，至今是否被重視？還是結構問題依然存在？」

因為疫情，一改過去總是在印度等地蹲點做田調的視野，尹雯慧留在台灣也因此進入台北藝術大學文學跨域創作所，跟隨其指導教授的研究領域而進入勞工運動議題，進而大量地搜集近20年來的工殤事件、新聞、歷史畫面、採訪紀錄。這些勞動者從家鄉懷揣著淘金夢，背負著家人的殷殷期待奔赴異鄉謀職，想像著以隱忍和勞作換取幸福生活，卻未料夢想會腰折。

尹雯慧關注著勞工家庭裡，有些父母都在工廠工作，工作環境影響呼吸道的健康；有的奔波於工地，也因車禍而嚴重影響身心，這樣的家庭中成長的孩子，也早早必須離巢進入職場，開始與薪水拚搏的勞工生涯。

「在報導的距離中，選擇涉入多深也還在思考，但對我自身最大的學習，是如今每每經過工地，總會忍不住抬頭看看，看看那樣的工地現場會不會是安全的？」尹雯慧說，也許這次獲獎的8000字篇幅不多也不重，但她希望這樣的一頁書寫，能讓更多人開放一顆想理解、認識工地背後的生命。