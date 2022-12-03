許多性侵、性騷案件發生時，受害者總被責怪「穿得太少才會被害」，有鑑於此，由學生組成的「Kaos」舉辦一場名為「完美受害者」性侵衣物公益展，展示被害者遭性侵害時的穿著，發現多數受害者都穿著與一般人無異，希望透過展覽打破大眾臆測受害者穿著的負面迷思，也希望受害者不要再責怪自己。

據統計，2021年全年共通報性侵害案件達1萬6029件，其中兩造關係最多為男女朋友、比率近2成，其次為前男女朋友、比率也有超過1成，完全不認識的占比約為5.6％，且有半數上以的場所集中在住（居）所。

Kaos總召廖庭儀表示，比利時及美國其實已有相關展覽，與此同時看到國內相關新聞時，下方留言也往往是檢討受害者，才會策展，原本預計花費2個月蒐集受害者衣物，但沒想到一周就完成蒐集，代表在台灣許多人有類似經驗，期待透過此展覽社會不要去指責受害者，也讓受害者不要再責怪自己。

相較於一般民眾想像，性侵案案件可能發生在夜深人靜的角落，且加害人可能是陌生人，與衛福部統計落差甚大，廖庭儀說，其實很多性侵案件都是熟人所為，如此次展出中某個故事為遭其學長性侵，沒想到求助後老師卻說「沒事，不要再哭了」，受害者隔天如常上課。

現代婦女基金會主任吳姿瑩表示，如果社會對被害人已有想像，勢必會促使原本對外求助比率偏低的性侵害被害人更不願意向外求助，呼籲社會應破除此刻板印象。

策展團隊Kaos將於即日至12月11日假臺北松山文創園區藝巷空間，舉辦為「完美受害者 (the ideal victims) 」性侵衣物公益展。