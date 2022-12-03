在台灣醫療科技展中，台中榮總舉辦「2022細胞治療及精準醫學國際高峰會」國內外菁英學者齊聚一堂。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

2022年台灣醫療科技展12月1日起在台北南港展覽館展出四天，台中榮總今年以「立足台灣引領世界」為主題，展現卓越的醫療照護成果，立法院長游錫堃3日親臨台中榮總展區，台中榮總院長陳適安親自向他介紹該院在再生醫療、精準醫療與智慧醫療發展成果，希望未來讓「罕病不再沒有希望，癌症不再是絕症！」，也獲得與會者肯定。

今年適逢台中榮總開院40周年，有鑑於世界趨勢，該院特別在今年2月成立「細胞治療及再生醫學中心」，召募數十位不同領域專家，全力發展幹細胞治療及抗癌免疫細胞治療，強調於急、重、難、罕等疾病的應用，同時與日本、美國等多所頂尖大學合作相關臨床試驗，盼能開創再生醫學新境界。

今年台灣醫療科技展，台中榮總以「台中榮總，立足台灣引領世界」為主題，展現卓越的醫療照護成果。陳適安表示，再生醫療、精準醫療與智慧醫療是目前台中榮總的發展主軸，突破現有治療的極限更是台中榮總的目標，期許成為國內再生醫學的先行者。

游錫堃3日親臨台灣醫療科技展，並參觀台中榮總展區，由陳適安親自接待，並由台中榮民總醫院細胞治療與再生醫學中心主任李冠德介紹最新的細胞治療趨勢，包括全國首創的TCR-T細胞治療技術，而中榮是全國少數CAT-T認証合格的醫院之一；目前也積極發展CIK細胞激素激活殺手細胞、NK自然殺手細胞、DC樹突胞、CAR-T嵌合抗原受體細胞等治療方式。

而在再生醫學方面，中榮擁有一項全球首創基因修飾間質幹細胞治療心血管疾病以及兩項全國首創臨床試驗：腦性麻痺細胞治療、濃縮單核細胞治療退化性關節炎，為民眾提供更加多元及安全的治療選擇。

另，台中榮總展區還包括：「介入性心導管」、「尖端醫療」、「智慧醫療」、及「精準醫學」，展示台中榮總全力發展頂尖醫療新技術。