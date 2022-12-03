2022東吳國際超級馬拉松3日早上9點熱血開跑，今年總計有來自6國31名超馬好手參賽，這次的最大亮點莫過東西半球大對抗！來自波蘭的選手皮歐特羅斯基安杰今年曾締造人類史上第三強的佳績，24小時突破300公里，對戰亞洲最強跑者石川佳彥，來自日本的石川佳彥曾拿下東吳超馬2017年和2019年的冠軍。

開跑時安杰跑一馬當先，而石川佳彥則是緊跟在後，安杰表示，晚上睡得很飽，雖然還是有點壓力，但心情已經準備好，比起前一天台北飆到28度的天氣，今日天氣較為涼爽，希望可以跑出好成績。

相較其他國外選手，不停跟賽道旁的群眾互動，不時擊掌、比愛心，日本選手石川佳彥就顯得嚴肅不少，戴著墨鏡跑步的石川臉上幾乎沒有笑容，這次由妻子陪他出征，擔任他的最佳補給員，同時也是石川的穩定心情擔當，妻子怕不笑的石川給學生志工帶來壓力，還特別解釋，石川臉上沒有笑容，千萬不要放在心上，因為石川的個性本來就比較慢熟且害羞，他把所有精力都放在跑步上了，絕非是不感謝大家的相助。

女子組方面，阿雷克珊德拉尼溫絲卡是波蘭超馬國家代表的選手，同樣來自波蘭的馬爾戈扎塔帕茲達波佐斯卡也在今年跑出24小時260公里的成績，刷新波蘭國家紀錄以及歐洲紀錄，兩位波蘭名將實力驚人，再加上日本二位好手兼松藍子和楠瀬祐子，女子組也相當有看頭。

特別的是，賽道上宛如出現一朵可愛的小花，一襲粉紅色蓬蓬裙現身東吳超馬，她是台灣選手林冠汝，近兩年最好的成績是24小時跑出超過216公里，在印度24小時錦標賽獲得亞洲盃女子組個人優勝，實力不容小覷，林冠汝表示，穿蓬蓬裙是想藉此放鬆心情，而面對強勁的外國選手，她樂觀地說，很開心可以看到國際頂尖選手怎麼克服超馬龐大的精神和體能挑戰。

東吳超馬賽道上，最感人的畫面就屬超馬生命鬥士曾志龍了！儘管身為腦性麻痺患者，行動不便，但他不受先天缺陷影響，相隔兩年再戰東吳超馬，曾志龍感性的說，前兩年因為疫情的關係無法參加比賽，很高興這次可以重回東吳賽道， 2019的東吳超馬他為自己設定24小時100公里達陣，這次希望可以突破101公里。

2022東吳國際超馬結合運動與環保，是全球零碳台灣首發場，此次參賽31位頂尖選手個個實力堅強，可望再為東吳摘下第五次金牌賽事的殊榮。