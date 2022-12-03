國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭留下立委遺缺，台北市第3選區（中山、北松山）立委補選將在明年1月8日登場，民進黨徵召本屆落敗的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農再戰，對陣甫高票當選的國民黨北市議員王鴻薇，民眾黨則未派人參戰。被問及黨內是否會支持特定對象，民眾黨主席、台北市長柯文哲3日稱暫時沒有，「這兩個好像不干我們的事。」

回顧2020年大選，當時民眾黨曾推派淡江大學助理教授何景榮角逐此選區立委席次，最終獲得2.61％得票率，但此次立委補選民眾黨並未參戰，僅稱九合一大選剛結束，不會於此時貿然推出人選參與立委補選，但未來會審慎評估，透過完整機制提名最佳人選參與2024年的立委選戰，服務完整4年任期。

談到此次補選民眾黨較傾向支持哪位後選人，民眾黨主席、台北市長柯文哲下午出席掌握2023全球新局論壇時表示暫時沒有，「如果是我們的候選人，我們就去投我們的人，沒有的話，我看這兩個好像不干我們的事。」媒體追問，如果藍綠候選人前去拜會是否會見面，柯則說「再說吧。」