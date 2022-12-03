49歲女星錢韋杉，因在《流星花園》飾演藤堂靜(靜學姊)一角爆紅，2004年她和前籃球國手邱宗志結婚，婚後育有2子，她也漸漸淡出螢光幕前，重心放在家庭生活上，不過她仍會透過社群分享近況，去年她帶著2個兒子到美國求學和生活，近日她也曬出天倫照，好狀態令人驚艷不已。

錢韋杉近日發文透露，兒子回來後跟她說這學期的數學老師是一個「Karen」，同學提醒他上課要小心一點，這讓錢韋杉相當不解「「為什麼老師名叫Karen要小心」，兒子解釋「她的名字不是Karen，我是說她是一個『Karen』」。

母子倆雞同鴨講後，錢韋杉才知道原來「Karen」在美國青少年之間，是對愛擺姿態、刁難、不友善，且往往帶有種族歧視的白人女老師的統稱，這讓第一次聽到這名詞的她很驚訝，「在這所白人為多數的學校，這樣的名稱竟也被廣用著」，或許現在對於年輕人，任何帶有歧視言行已漸漸得不到他們的認同。

錢韋杉帶2帥兒赴美念書。(圖／取自錢韋杉臉書)

她也坦言來到美國的這1年，對於人情的冷暖，更能深刻的感受，不過雖然美國不乏種族歧視的狀況，但她也碰到不少對她送暖的人，「在不同文化、語言的外地，遇到困難孤立無助的時候，這些關心與愛，著實給了我很大很大的力量」。

「這世界需要的，不是憤世的『Karen』，而是更多有愛的Angel！」她也透露不只女生被稱作「Karen」，男生也被稱為「Ken」，而她雖然Karen和Ken都遇過，但幸運的是也擁有很多Angel。

錢韋杉年近半百仍保養得宜。(圖／取自錢韋杉臉書)

而錢韋杉隨文附上和2個兒子的合照，173公分的她站在中間還呈現凹字形，讓網友都驚呼「哇，弟弟也長高好多喔」，她也回覆「這是今年初的照片了，現在反而希望他們不要那麼快長大」。此外，年近半百的她仍保養得宜，皮膚緊緻無瑕疵，身材也沒走樣，讓網友也大讚「還是一樣很漂亮」、「媽媽都沒變」、「妳真是人美心美的漂亮媽咪」、「是姐弟吧」。