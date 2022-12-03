各行各業都有不為人知的一面，在不了解前，千萬不要妄下定論。一名女網友透露，哥哥女友在批發市場工作，但老師退休的爸媽卻因此認為對方「不是好東西」，甚至第一次見面時，就要求對方別做「不入流的工作」，沒想到哥哥女友超有修養地回應：「可是我月收入40萬」，頓時讓爸媽啞口無言。

「講到惡婆婆跟惡公公，我爸媽絕對算！」一名女網友在論壇《Dcard》發文表示，從教職員退休的爸媽覺得家裡有2棟房相當了不起，因此瞧不起付出勞力的工作，認為公務員、工程師、醫師才是正當行業，而原PO和哥哥從小就被灌輸這種思想，哥哥也成為爸媽理想中的兒子，現在是月薪約15至20萬元的工程師。

後來，哥哥和在批發市場工作的女友交往，得知消息的爸媽瞬間臉色鐵青，直說這份工作要在半夜上班「不正當」，且環境相當複雜，「在那裡工作肯定不是好東西」。但哥哥完全不聽勸告，直到快要結婚時才讓雙方見面，爸媽也直接下馬威：「直接跟我大嫂說，自己兒子薪水夠高，結婚以後在家帶小孩，不要一個女人在批發市場做那種不入流的工作」，不過對方卻回應：「叔叔、阿姨可是我月收入40萬」，瞬間堵住原PO爸媽的嘴。

原PO哥哥的女友如今已經成為她的大嫂，原PO曾羨慕地說：「真好，我哥挺你，所以可以很有底氣」，不過大嫂卻不這麼認為，直說：「我的底氣是我自己給的，今天即使你哥不挺我，我也不會委屈自己」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「是個很有智慧的女人」、「你大嫂真帥！真的沒錢就會沒底氣」、「讀書的大學生是不是都不知道，果菜肉類等市場批發商都是暴利啊」。另外，也有人認為，批發市場的工作相當辛苦，高額的薪資必須用時間和健康交換，「之前跟去買肉，老闆都騎好幾台重機來送貨」。