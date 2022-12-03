土屋太鳳受訪分享拍攝《今際之國的闖關者2》趣事。（Netflix提供）

Netflix日本漫改劇《今際之國的闖關者》時隔2年終於推出第2季，除了男女主角山崎賢人和土屋太鳳雙雙回歸外，本季還找來山下智久擔任大魔王「梅花K」，土屋太鳳近日接受台灣媒體視訊聯訪時，難掩興奮地說，自己是從小看著對方的作品長大，「在片場看到他有一種很不真實的感覺，我跟山崎賢人一直說『是本人耶』，一邊跟他對戲！」而原著中「梅花K」的設定為全裸登場，土屋太鳳也分享「我每天在健身房跑步時遇到他，都會有無聲的對話，彼此打氣，也覺得他真的是相當敬業」，大讚「這個角色因為是他演，才能夠如此散發光芒」。

山下智久驚喜加盟《今際之國的闖關者2》，在劇中大秀結實肌肉。（摘自Netflix官方推特）

本季中很多是在虛擬場景拍攝的，很需要想像力，也有相當多的爆破場面，土屋太鳳說「當然畫面上是經過CG特效把火燄加大，不過現場真的有爆破後東西的碎片等朝自己飛來，雖然是比較柔軟的碎片」，再加上奔跑的時候各種爆破聲響，就算戴著耳塞還是很可怕，「真的很有衝擊感、臨場感十足的拍攝現場」。而這次的動作戲，自己比起攻擊方，比較多時候是接受方，「基本上接受方的反應更重要，襯托出攻擊方的強悍，拍攝中我發生過兩次脖子受傷不能動的情況，都是跟工作人員一起討論要如何繼續拍，比如把單一鏡頭切得更短等，加上靠止痛藥撐過的」。

土屋太鳳在《今際之國的闖關者2》飾演的「宇佐木」是闖關高手。（Netflix提供）

劇中幾乎都是穿著一件粉色背心闖關，好奇有幾件替換？她笑曝「其實只有2套，很少吧」而飾演的「宇佐木」是個闖關高手，土屋太鳳自認「我對體能類的比較有信心。心理類的我不擅長，因為臉上表情藏不住心情」。另外，首季中，土屋太鳳曾說想跟林志玲一起闖關，她表示，雖然跟林志玲還沒有機會交流，「但知道她現在在養育小孩，我也希望以後也能養育小孩，所以一樣還是覺得她是個很棒的人」，並稱也想約成龍挑戰，「我很喜歡他用喜劇的方式呈現很痛之類的反應」。該劇將於12月22日在Netflix上線。