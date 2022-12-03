第43屆時報文學獎頒獎典禮今3日在中國時報大樓舉行，散文組首獎得主為黃亭瑀，她的作品〈蛛生〉描寫馴養跳蛛的過程，隱喻年輕世代面對孕事不易，並從中衍生而出對愛與自由的思考，奪下首獎。

黃亭瑀表示，這是她人生中第一次得到文學獎，「我曾經想過要寫新聞報導，或是從事學術工作，但後來生了一場大病，什麼都做不了，才開始書寫文學作品，我發現文學的包容性很高，可以把我以前想寫的東西都寫在裡面，真的很開心，希望我們都可以繼續寫下去。」

散文組評審郝譽翔表示，她自己也曾是時報文學獎散文組的得主，過去時報文學獎邀請她擔任評審主要都是評小說組，這次是第一次擔任散文評審，「評小說時像是和武林高手過招、鬥智，評散文像是遇見一個又一個知心老友，他們透過書寫，坦承內心細膩的幽微情感，帶我們走進散文的世界。」

郝譽翔表示，今年參賽的作品，書寫主題「動物」特別多，「像是蟑螂、水母，還有首獎的蜘蛛，讀了一系列很像是生態類、但不是生態類的散文，而且都是冷血動物，但作者用細膩的心，打造一個有情的世界。」

郝譽翔恭喜這次的得獎者，「謝謝得獎者寫出這麼精彩的作品，用文字為我們帶來溫暖和慰藉，恭喜得獎者和中國時報，期待明年再登高峰。」