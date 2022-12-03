入冬後候鳥聚集南台灣，雲嘉南國家風景區管理處發布賞鳥動員令，連續第10年舉辦觀鳥馬拉松大賽，3日在北門遊客中心登場，101人參加，要在24小時內跨越雲嘉南縣市競拍各種鳥類，今年新增「慢飛組」提供生手導覽，鼓勵民眾參加體驗賞鳥熱點。

觀鳥馬拉松並非真正的路跑賽，雲嘉南管理處每年在候鳥南飛聚集季節舉辦賽事，提供愛鳥人士競拍各種鳥類，去年冠軍組一舉拍到231種鳥類，占全台鳥類3分之1。

黑面琵鷺、黑腹燕鷗、反嘴鴴、高蹺鴴、赤足鷸、金班鴴，每年入冬，雲嘉南沿岸棲地各種鳥類聚集，是賞鳥最佳選擇，雲嘉南管理處連續10年舉辦觀鳥馬拉松已打出品牌名號，今年參賽者最小4歲，最高94歲都共襄盛舉，也有來自海外的俄羅斯與日本鳥友參加。

雲嘉南管理處表示，24小時競拍的鳥種不限水鳥，山鳥也是選項，希望鳥友不限區域，盡情享受賞鳥樂趣。

今年活動共有101人參加，分成3種組別，有最多專業賞鳥人士參加的老鳥組，親子家庭參與的送子鳥組，新增新手嘗試的慢飛組，其中慢飛組安排鳥類導覽員介紹賞鳥熱點，提供新手體驗。

去年冠軍組共拍到231種鳥類，其中友16種台灣特有種。

今年觀鳥馬拉松活動因受新冠肺炎疫情影響，國際隊伍減少，雲嘉南管理處長陳煜川主持開幕，希望藉由活動提升民眾外出賞鳥拍鳥的意願。