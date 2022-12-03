攸關台灣運彩T1聯盟龍頭位置的大戰，3日在高雄巨蛋登場，地主高雄全家海神靠著布銳克曼貢獻21分、11助攻、6籃板及4抄截，于煥亞也拿17分、6籃板、5助攻與4抄截，最後以120比90輕鬆射落台中太陽，除了中止太陽3連勝，海神也暫時擠下太陽重回龍頭地位。

原本打完上半場，地主海神僅以52比50領先，卻在第3節後半段，靠著吳曉謹、于煥亞兩名本土球員犀利火力，轉眼打出17比4猛攻拉開，到了末節開始沒多久，海神又是12比0小高潮，雙方差距更擴大到30分以上，太陽明顯已經無心戀戰了。

除了布銳克曼、于煥亞兩名後衛優異表現，庫薩斯也幫海神貢獻15分、12籃板，林任鴻15分，吳曉謹12分，目前海神4勝2敗，領先4勝3敗的太陽0.5場勝差；太陽得分全都集中在5人身上，仕東27分，蘇奕晉19分，陛下16分，艾倫15分，盧冠軒13分。

被PLG高雄鋼鐵人解約，隨即加盟T1太陽的彭俊諺，今天替補上場17分鐘，投3中0，得分掛零，只拿5助攻、1抄截，另有2失誤、4犯規，畢竟他還需要時間融入新團隊之中。