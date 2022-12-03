前中國國家主席江澤民日前病逝，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜皆表達哀悼之意，且被對岸官媒以頭版頭條規格大幅報導，被外界解讀為大陸在吃台灣的豆腐，對此朱立倫今受訪表示，國民黨的立場就是希望兩岸和平且更和平，這個是國民黨所堅定的理念。

朱立倫今出席中國國民黨台北市黨部感恩茶會，會前受訪被問及江澤民逝世議題，朱立倫表示，接受媒體訪問的時，表達希望家屬節哀，同時這也代表一個世紀的結束，國民黨的立場就是希望兩岸和平更和平，這個是國民黨所堅定的。