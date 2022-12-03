經濟部長王美花3日重申台積電赴美投資不會有人才與技術流失的問題。她也同時指出，她不會出席台積電美國廠的上機典禮。

王美花是出「2022女力論壇」前，接受媒體訪問時，針對台積電派工程到美國一事指出，台積電董事長劉德音已明確表明就是500位工程師，派多少人到美國台積電最清楚，且是有定期契約，都是國際的人才。

有關技術方面，王美花強調，台積電在美國的技術，如果有什麼不同的情勢，台積電也會讓我們官方知道，目前是沒有任何的不同。但是，很清楚的就是現在的這個廠是要到2024年才開始生產，不要說5奈米，3奈米在台灣已經試產了，接著我們也為2奈米做準備，台積電也清楚說到，最先進的一定在台灣，這樣的情形是不會變的。

至於會否藉由台積電上機典禮的場合與美國官方有第一類的接觸，王美花表示，這個場域是台積電公司的典禮，不是官方的，「我自己也沒有要去。」因此她表示，不作任何評論。