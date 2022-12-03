潮州科技執法見成效，12月起再增一處。(警方提供)

潮州科技執法見成效，12月起再增一處。(警方提供)

為維護潮州警分局轄區道路交通秩序與安全，2021年11月起開始推動科技執法設備取締違規停車，目前已啟用3處，根據統計，2020年11月至2021年11月，3處發生事故件數為62件；比較裝設完成後為38件，減少24件，下降38％，成效顯著。

有鑒於此，潮州鎮從12月1日起將再新增1處科技執法路口，經統計，新生路與民治路口因商家林立、車潮流量大，常因違規造成事故發生，已成為易肇事路口，警方於此建置科技執法遏止違規、促進交通順暢及防制事故，保障用路人行車安全。

潮州鎮現已啟用3處違規停車科技執法設備，包含延平路與潮昇路口、建基圓環、新生路50、55號前(麥當勞前)。警方表示，違規停車科技執法設備，是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰，「併排停車」可處新臺幣2400元罰鍰。此次新增新生路與民治路口取締違規樣態就是闖紅燈及超速，一旦遭取締，汽、機車闖紅燈各可罰2700元、1800元，汽、機車超速開罰從1600元、1200元起跳。

潮州警分局長簡彥匡表示，新增設備即起正式執法，已開始蒐證舉發違規，期待能有效遏止違規行為，以防制交通事故發生。