台東王姓男子酒駕自撞，車上連他共擠進10人。（民眾提供）

台東縣王姓男子今天凌晨2時許，駕駛自小客車行經台9線太麻里段時自撞橋墩，車上包括他在內竟然擠進5名大人5名小孩共10人，其中1女子受輕傷，經抽血酒測，酒測值高達0.67。警方依超載和公共危險罪移送。

今天凌晨2時許，台東縣消防局和台東縣警察局接獲通報，在台9線太麻里鄉路段發生自小客車撞上橋墩意外，警消人員到現場，現場有5名大人和5名小孩，都是部自小客車裡的人，其中1女子受傷，消防人員趕緊將傷者送醫。

現場目擊民眾說，小客車裡擠進10個人真的不可思議，幸好撞擊力不是很大，否則後果不堪設想；由於現場有酒味，員警要對駕駛酒測，但駕駛拒絕並坐上救護車到醫院。

大武分局美和派出所員警表示，41歲王男駕駛自小客車，由南向北行駛，途經事故地點，不明原因自撞橋墩，造成蔡姓女乘客輕傷，送台東馬偕醫院救護，駕駛人經抽血採驗有酒駕情況。

大武分局交通組長詹勳昌表示，自小客車已經明顯超載，已開單告發，依據道路交通管理處罰條例，會處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。酒駕肇事部分依公共危險罪移送法辦。