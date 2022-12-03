一名女童因發燒、關節痛住院，醫師檢查時發現女童下半身有一點一點淤青，呈現數以千計的出血點，醫師原以為是遭家暴，但切片檢查一看，原來是免疫系統出問題造成的血管炎疾病，俗稱類過敏性紫斑，常發生在兒童，造成皮下出血而出現點狀的紅色或偏紫色的斑點。

蔡逸姍在節目《醫師好辣》分享，一般瘀青大約過7至10天就會復原，她曾遇過一個特殊病例，當時小兒科請求會診，稱一名10歲女童因發燒、關節痛、肚子痛而住院，檢查時發現女童的腿和屁股出現很多出血點與瘀青，住院醫師一度懷疑女童遭家暴，蔡逸姍到現場發現真的有數以千計、萬計的出血點。

女童因發燒、關節痛住院，醫師檢查時發現女童下半身有一點一點淤青，呈現數以千計的出血點，切片檢查才得知是免疫系統出問題造成的血管炎疾病。（翻攝自《醫師好辣》YouTube）

女童因發燒、關節痛住院，醫師檢查時發現女童下半身有一點一點淤青，呈現數以千計的出血點，切片檢查才得知是免疫系統出問題造成的血管炎疾病。（翻攝自《醫師好辣》YouTube）

蔡逸姍一看女童下半身有非常多的出血點，就覺得很不對勁，相當就懷疑不是一般的家暴案件，進一步做了切片檢查後才得知真相，就是「過敏性的血管炎」，該疾病很有名，簡稱HSP，是本身免疫系統出狀況，主動攻擊女童的血管，血管因此爆裂，外觀就像是瘀青一樣，也證明並非遭家暴。

據了解，HSP稱作類過敏性紫斑，是一種主要侵犯小孩的一種血管炎疾病，所謂紫斑就是血管炎造成皮下出血而出現點狀的紅色或偏紫色的斑點，這種疾病還會伴隨腹痛及關節炎，有些食物、藥物或被昆蟲咬傷都有機會引起特殊體質的人產生這疾病，紫斑會持續約一個月到數個月，大部份情況都不會很嚴重。