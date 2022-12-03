九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，並在反省聲明中歸咎於「一黨獨大」，不過行政院長蘇貞昌繼續留任，但似乎難以平息民進黨內質疑聲浪。對此前立委林濁水今（3）日就在臉書上用「挨鞭童」來形容蘇貞昌表示，「沒想到這帝王體制台灣仍然大受崇奉」，引發討論。

林濁水在臉書上指出，「帝王時代，有個荒唐毫無人性的怪制度，如果王子不唸書或犯錯，由於龍裔挨不得鞭，便由伴讀的挨鞭童替王子挨揍。沒想到這帝王體制台灣仍然大受崇奉」。林濁水更接著說，「這次民進黨選輸關鍵在年輕人支持崩潰，而理由是總統既沒收初選又在論文門中領軍施壓台大；又在高教育，中產階級支持崩盤，原因是中共軍演，國安系統猶豫不決因應無方」。

林濁水認為，「兩件事責任分別在主席及總統，但有人說總統任期固定，但閣揆又要向總統負責；所以為總統代過辭職天經地義，過去30多年的總統閣揆關係都是如此，此刻拿閣揆職務與總統談『權責』、『賞罰』那真是說遠了」，這讓林濁水驚呼，「長知識了，原來台灣憲政體制的總統閣揆關係是帝王時代的王子鞭打童關係，不可以講民主體制的權責歸屬」。

最後林濁水強調，「歐盟直選總統國家從無這問題，一則總統從不兼黨魁，不會有為選舉成敗負責問題，更不必去把閣揆當鞭打童，台灣不要再沈迷於兩蔣帝王盛世了，看看歐盟國家憲政長得什麼様子吧」。