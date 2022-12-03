台中私立惠明盲校學生許舒閔圓夢演唱會3日開唱，台中市長盧秀燕前往聆聽，針對台北市議員王鴻薇將參加立委補選，盧秀燕指出，在她心目中，王鴻薇是一個很棒的政治工作者，未來也會是一個優秀的立委，會找時間去協助、關心她。

另外，台北市長柯文哲出訪沖繩被批是畢業旅行，盧秀燕表示，對於其他城市的城市治理，我不評論，不過，世界各國有許多好的城市治理方式，都是取經的目標，因選舉才剛結束，市政很忙碌，短時間之內沒想到出國的事，未來再來討論。