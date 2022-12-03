民進黨抄襲連日爆！繼桃園市長鄭文燦被認定抄襲後，民進黨立委蔡適應也因論文涉嫌抄襲，遭台北大學撤銷博士學位；蔡適應致歉也尊重審議結果。對此國民黨主席朱立倫嚴正要求，蔡英文總統應站出來誠心地向全民致歉；台北市議員王鴻薇則喊話前新竹市長林智堅，鄭、蔡都道歉，林智堅能否面對抄襲錯誤？

中國國民黨台北市黨部今下午舉行年度感恩茶會，朱立倫應邀出席，於媒體聯訪時被問及蔡適應遭審定抄襲，朱表示，自己覺得很感慨，蔡英文總統身為一個國家領導，應該站出來誠心地向全民致歉，台灣是一個有是非有良心且重視正義感的社會，蔡總統前一段時間完全瞎挺，甚至對抗台大，現在不只台大，包括台北大學還有其他大學。

朱立倫痛批，蔡總統不能為一時政治利益，顛覆全民的是非價值、道德觀，呼籲蔡總統嚴肅道歉，將來這個社會大家都很清楚什麼是對的，什麼事錯的，台灣社會的基本道德觀，至少要維護住。

而王鴻薇則表示，蔡適應的論文被檢舉到現在已經過了非常久時間，看起來台北大學應該是等到選後再處理，王表示，鄭文燦、蔡適應都有論文抄襲問題，但兩人都有道歉，並沒有像當時林智堅一路硬凹說謊。

王鴻薇也向林智堅喊話，「可不可以面對你的抄襲錯誤，到現在還在硬凹打行政訴願」；第二點台大必須去處理陳明通，甚至陳明通去留都應該被列入考量，如果國安局長指導學生一而再、再而三抄襲，他還好意思當國安局長嗎？