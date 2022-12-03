烏拉圭最後一戰靠著阿拉斯凱塔（Giorgian de Arrascaeta）梅開二度，2比0擊敗迦納拿下本屆世界盃首勝，但仍不足以晉級淘汰賽，這讓烏拉圭後衛吉曼奈茲（José Giménez）大發雷霆，對著鏡頭飆罵執法裁判，賽後傳出可能遭FIFA（國際足總）嚴厲制裁。

本場比賽爭議判罰不斷，烏拉圭認為自己至少錯過了2個點球的判決，包含卡瓦尼 (Edinson Cavani)在禁區被擊倒，主裁判示意是正常動作，雖然VAR主動介入認為該球有疑慮，但裁判拒絕推翻自己的決定，沒有給12碼罰球的判決，賽後怒氣衝天的烏拉圭球員直接包圍主裁判，吉曼奈茲更是有動手推人的動作，並對著鏡頭大罵：「裁判是一群小偷，狗X養的」。

外媒《TyC Sports》指出，吉曼奈茲的失控行徑可能讓他付出代價，恐將遭受FIFA的嚴厲懲罰。不過事情越演越烈，賽後又流出了卡瓦尼出手推倒了VAR設備，記者Andres Yossen在推特上表示，FIFA可能將個人的處罰升級至團隊制裁，最壞的情況就是烏拉圭將無法參加下一屆的世界盃資格賽。

La sanción puede ser DURÍSIMA. Desde la sanción individual hasta la sanción grupal. En el peor de los casos, Uruguay no podría disputar Eliminatorias. https://t.co/1RDG2wTCD3 — Andrés Yossen 🇦🇷 (@FinoYossen) December 3, 2022

不過烏拉圭遭淘汰也不能怪別人，他們在小組賽前兩戰1勝未取，甚至連進球都無法開張，蘇亞雷斯（Luis Suárez）與卡瓦尼2大烏拉圭神鋒的世界盃之旅，可能在本屆畫下句點。