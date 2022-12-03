第43屆時報文學獎頒獎典禮今3日在中國時報大樓舉行，宣布影視小說獎的時候，首獎從缺，評審林俊穎說明，「從缺不是好事也不是喜事，但這是評審擔任守門員的堅持。」

林俊穎表示，評審團一致認為，「在文學邊緣蕭條的年代，我們對文學和小說還是有不能妥協和輕忽的地方，也藉這個機會，和所有有志於此的人一起思考，小說這樣一個技術、手藝、才藝，這樣的老東西，和影視這樣的新東西，有什麼不同，有什麼相容和不相容的地方。」

林俊穎表示，今年有387篇投稿作品，稿源來自全地球，包括東南亞、大陸、美加地區都有，從中選出15篇決選作品，「這15篇給了我們一個正能量，對比這兩年疫情讓天下大亂，這15篇充滿閱讀樂趣，可說是開創、大膽、激賞，但很關鍵的是，『影視小說』這個帽子，到底給創作者什麼樣的壓力和想像。」

林俊穎觀察，投稿者很容易掉入影視小說的陷阱，「劇本、分場大綱寫作和小說是完全不同的事情，影視和小說根本是兩個不同系統，是不同的想法、思考和操作。」」

林俊穎勉勵創作者，「我們創作影視小說的時候，作為一個寫作的人，還是要有一個這樣的志向和目標，寫出來的小說是要讓影視來跟你取經和取金，含金量高，還有挖掘思辨的深度，以及人性的複雜，怎麼樣開創一個說故事的敘事方法，『小說』這本古老的藝術，給我們豐富的寶藏，有很獨特的從容和自由度，這是我們寫小說的人，切切不要忘記的事情，小說絕對不是在替影視服務。」

林俊穎以金庸小說《倚天屠龍記》張三丰指點張無忌學習太極劍的過程，一段特別的對話作為隱喻，「大家都很記得金庸小說，張三丰在教張無忌決鬥的現場，不斷問他：『你忘了多少？你忘了多少？』」林俊穎以此隱喻藝無止境，勉勵所有參賽者。