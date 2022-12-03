竹北市成功國中學生鍾承佑獲身障楷模，由父母親陪同領獎。（羅浚濱攝）

為慶祝2022年國際身心障礙者日，縣府結合公益彩券盈餘分配基金，3日舉辦「身心障礙楷模表揚暨感恩嘉年華」，期透過「多元參與 - 共融共好」活動，增進社會大眾對身障人權的尊重，讓新竹縣成為友善、祥和、進步的城市。

獲身障楷模的鍾承佑，就讀成功國中，因早產腦性麻痺，未受先天障礙影響放棄求知慾望，透過繪畫及寫作等表達生活感受，也曾參加比賽獲獎，並自學剪輯影片分享給家人，證明自己對學習的熱誠。

鍾承佑受訪時雖說話有些困難，依舊努力有條理地表達說，很高興能夠上台跟這麼多傑出身障者一起授獎，很感謝媽媽的陪伴，每天陪他上復健課程，一直為他加油打氣，他不會放棄，會繼續努力。

鍾承佑媽媽說，有次兒子動手術在家休養時，買平板給兒子使用，手不方便，運用嘴唇觸碰平板，自學剪輯影片，上網找音樂、學習排版等，甚至想台詞，為家人剪輯家庭旅遊影片，3天能剪輯一支影片，目前影片主要分享給家人。

鍾承佑媽媽說感謝新竹縣特殊教育資源中心幫助，特製輪椅及資訊類學習輔具等給予協助，申請特教助理員時遇到困難，縣府也都積極協助解決。

副縣長陳見賢代表縣長楊文科頒獎時說，為落實「老中青幼通通照顧」施政目標，楊縣長上任前「兒少、婦女、老人、身障者」等社福預算有18.85億元，成長至今年增加23.2億元，已經達到42.05億元。

陳見賢交待社會處，希望未來父親節、母親節等表揚表揚活動，一定要有身障名額，縣府能做的、想得到的、做得到的，一定全力以赴，

社會處長李國祿說，本次活動有近900人參加，表揚身障團體、機構推薦身障楷模、身障家屬楷模及推行身障福利有功人員計74名，同時頒發身障福利業務評鑑績優9個單位。

會中邀請香園紀念教養院、竹北市視力保護協會、新竹縣視障福利協進會、新竹縣智障福利協進會、新竹縣志願服務協會及新竹縣天使之音協會成員展現精彩才藝，社會處也準備摸彩活動，頭獎55吋液晶電視由副縣長陳見賢抽出，為活動帶來歡樂及緊張氣氛。