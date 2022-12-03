斗六市八德社區發展協會榮獲全國績優志工團隊獎。（周麗蘭攝）

元長五塊社區發展協會獲績優志工團隊獎（周麗蘭攝）

施比受有福！雲林縣府3日表揚276位志工，年紀最長的是92歲阿公，包括高齡志工、家庭志工、特殊貢獻、績優團隊等，其中斗六市八德社區發展協會榮獲全國績優志工團隊獎。

雲林縣志工隊總計685隊，4年來成長113隊，志工人數超過2萬多人，每年12月5日是國際志工日，雲林縣長3表揚30位高齡志工、4組家庭志工、5位特殊貢獻獎、6個績優團隊及227名績優志工，總計276人。

張麗善表示，雲林縣府榮獲2022年高齡友善城市獎的活躍獎，就是對本縣志工的肯定，她曾聽志工夥伴說能做志工是「福氣」、沒做是「了去」、不做就「壞去」，恭喜大家都能當志工，都是有福氣的人。

斗六市八德社區發展協會榮獲全國績優志工團隊獎，該社區自1994年進行社區營造，成立守望相助隊、長壽俱樂部、志工隊、環保志工隊、水環境巡守隊、社區長青食堂、C級巷弄長照站，推展全方位社區服務，讓長輩們感受家的溫暖與陪伴。

該社區也運用豐富的生態資源營造一個「海豐崙水蛙窟」，成為全台各地社區參訪及戶外教學的環境教育場所，認識低碳活動、友善土地概念。

受表揚的最佳耆老獎有10人，分別為斗六八德社區的賴朝欽、徐吳峰、二崙老人會的廖萬順、身心障礙協會的陳瑞金、西螺愛心慈善會的毛張麗容、三合社區發展協會的莊嘉郎、王錦郎、崙背老人會的廖玉英、雲林縣稅務局的林忠正、僑真國小的高明珠，其中廖萬順服務時數8949小時，賴朝欽年紀最大92歲，擔任志工7年，他的心願是每天充滿活力，帶給需要幫助的人更多快樂。

家庭志工獎有4對夫妻獲獎，分別為西螺愛心慈善會的李青山、劉美珠；斗六八德社區的黃永昇、高麗華；生命線協會的鍾瑞景、莊淑卿；志工服務關懷協會的陳釧田、吳秀蓮。

特殊貢獻獎有5人，包括救國團的蔡慧蘭、元長五塊社區的薛惠玲、斗六八德社區的張政一、志工服務關懷協會的方明倫、台大雲林分院的曾啟清。