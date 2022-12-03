文化局辦理「國寶級瓦作匠師傅明光傳習計畫」，始業式由學員陳順添（左）代表奉茶給傅明光（右）拜師。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局在竹北新瓦屋客家文化保存區辦理「國寶級瓦作匠師傅明光傳習計畫」，3日進行始業式、開工儀式及新書發表會，文化部文資局長陳濟民和縣府文化局長李安妤為傅明光師傅授綵、簪花，學員奉茶拜師，表達對重要傳習技術保存者的尊榮。

陳濟民指出，這次傳習計畫結合中央、地方、傳統匠師三方的資源及知識經驗，首度以實際的待修復案例為標的，請傅明光師傅親自帶領學員，為未來的古蹟修復培育更多傳統瓦作人才，使台灣珍貴的文化資產永續保存。

李安妤說，邀請國寶匠師傅明光師傅進行瓦作傳習，提供新瓦屋保存區內10號建築與物料作為傳習場域，修復過程分次辦理工地導覽解說，讓有興趣的民眾了解傳統建築屋頂修復工法和歷程，使新瓦屋真正做到客家文化活保存。

本次課程共有20位學員報名，經傅明光師傅親自面試後共錄取12位，學員皆為實際從事傳統建築土水（瓦作）修造工作的匠師及從業人員，其中並有7位具瓦作、泥作（土水）傳統匠師資格，將由傅明光師傅將帶領在新瓦屋以實際修復案例進行教學。

始業式由學員陳順添代表奉茶拜師，感謝師傅無私教導，學員們會認真學習，不負期望。傅明光師傅勉勵學員認真學習，發揮「專心、細心、耐心」的匠藝精神，力行實踐。

傅明光並分享早年拜師的禮俗，準備三牲作為拜師禮，拜師後師徒一起用餐，師娘將雞頭、雞翅、雞腳、雞尾交由徒弟帶回家，象徵有頭有尾，並要學滿3年4個月方能出師。

現場同時舉辦文化部文化資產局出版「謹砌細鋪-傅明光及其土水作、瓦作技術」新書發表會，結合有形與無形文化資產的保存，透過傳習落實人才培育保存傳統匠藝，拓展客家傳統建築的知識與技藝，成為在地文化資產教育能量。