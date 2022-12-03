德國打算採購 F-35 戰機

還不到12個月，德國打算採購F-35隱形戰機的最高價格就飆漲了超過20億歐元（近640億台幣），而這對納稅人來說，可是個壞消息。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，德方消息人士透露，接下來幾星期內，德國預算委員會將要花兩個星期，以討論F-35戰機採購案。

儘管華府還沒尋求國會通過賣德國F-35，但去年已表達同意的立場。當時初步估計，柏林必須支付美國近87億歐元（2,800億台幣），以採購戰機，還包括武器裝備、維修，相關備件和服務等。然而，如今狀況不同了。據業界航空專家說，德國採購35架F-35大概要砸下102億歐元（近3300億台幣）。

柏林為了想要有這款洛克希德馬丁（Lockheed Martin）身價昂貴的戰機，還得掏出大把鈔票，以翻新德國西南部的比歇爾（Büchel）空軍基地。由於美國B-61戰術核武在當地，因此德國決定採購F-35，並部署在比歇爾。

未來德國老舊的「龍捲風」（Tornado）戰機，將把負責搭載核武的重任交給F-35。然而，比歇爾老舊的基礎設施並不適合F-35，基地需要重新建設並翻新。近幾個月來，德國國會不斷聽到專家的評論。

除了採購F-35的相關費用飆升外，產業合作的問題也沒解決。據德國航太製造業公會（BDLI）說，柏林尚未同意德企參與F-35的維護、整修或保養。它強調，採購F-35是個錯誤。

BDLI甚至舉例說，最近不同歐洲國家紛紛協議採購F-35，並都將取得當地維修合約。甚至連通常不是很積極參與國際軍火市場運作的瑞士，也設法從中談到30億美元（近915億台幣）的合約。