寓教於樂的台東永續方舟館，今天辦理開幕儀式。（莊哲權攝）

寓教於樂的台東永續方舟館，今天辦理開幕儀式。（莊哲權攝）

承載環境永續教育使命的台東縣環保局「永續方舟館」，今天辦理開幕儀式，館內以環境、生態、永續為主軸，透過數位遊戲互動，以有趣的方式讓大眾認識台東的環境問題、解決方法及保護成果，也將不定時推出主題特展，加深民眾對環保議題的印象。

在「一起來認識海廢」的數位遊戲場裡，小朋友組成護海聯盟鐵三角，賣力地揪出海廢，30秒的時間，不僅達到運動效果，海廢的概念也在他們心中萌芽。

台東縣環保局說明，永續方舟館整體架構以聯合國永續發展目標為發想，歸納出「環境」、「生態」、「永續」3大主軸，並串連台東縣6大環境教育場域，透過數位互動方式提供大家耳目一新的環境教育體驗，展出內容不只符合國際趨勢，更以創新形式將環保概念推廣給民眾。

永續方舟館1樓為「教育空間」，圍繞在台 的空氣、土壤、河川及海洋生態汙染與保護，認識環境的永續經營；2樓為「體驗空間」，建構綠色節能減碳生活場景，宣導從生活中實踐環保作為；3樓為「創新空間」，除了既有的展覽內容，也有多功能展示空間，將不定時推出主題特展，提供環保議題展示與永續思考。

縣長饒慶鈴表示，台東縣支持聯合國永續發展目標（SDGs）的實踐與推廣，為了從源頭產生改變的力量，不僅結合學校師生推動守護海洋等淨灘行動，也舉辦環境知識競賽、推出環境教育繪本徵選等活動，持續致力於環境教育及永續發展。

永續方舟館以活潑有趣的方式讓大眾認識台東的環境問題、解決方式及保護成果，將知識化為行動，落實全齡參與環境教育的精神。將在明年2月將正式開放預約，歡迎縣內或全國各縣市學校、機關團體參觀。