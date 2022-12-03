九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，而行政院長蘇貞昌繼續留任，但似乎難以平息民進黨內質疑聲浪。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日就表示，「民進黨2024的總統大選，要如何贏？一個就是賴清德本人御駕親征參選，一個就是由賴清德信任的朋友他來參選」，引發討論。

在2日的網路節目《關鍵時刻》中，根據《ETtoday民調雲》的調查指出，在民進黨九合一選舉大敗之後，有44.5％的人認為蔡英文應對此結果負最大責任，對此，吳子嘉則坦言，「這個民調對蔡英文總統稍微苛刻了一點，但我認為在學理上而已，蔡英文已經面臨到跛鴨狀況，這已經是事實，黨主席交掉這件事情，對民進黨是非常重要，因為民進黨總統要用黨主席來直接指揮立法院黨團，現在這個環節沒有了，因此變成跛鴨狀況，在權利上已經失衡了」。

吳子嘉更點出，「民進黨2024的總統大選，要如何贏？」吳子嘉直言，「在2024總統大選之前就有一個2024候選人的提名辦法，這個提名辦法也是要由民進黨的中央黨部負責提出，由黨主席的決策影響之下推動，所以目前馬上就要面臨到補選黨主席的工作，而新的黨主席要再1月出來」。

吳子嘉最後更說，「也就是說在這一兩週裡面誰當黨主席就明朗了，一個就是賴清德本人御駕親征參選，一個就是由賴清德信任的朋友他來參選，這個可能性，那目前選票的分布狀況已經全部搞定，新潮流加上正國會，加綠色友誼連線，這三個派系整合起來，就可以穩拿到黨主席的席次，沒有問題」。