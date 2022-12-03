高雄17直播鋼鐵人的本季第1勝還是沒有辦法到手！台北富邦勇士3日前往鳳山體育館踢館，靠著強森、辛特力與曾祥鈞3人得分全都破20的平均火力，終場125比119力挫鋼鐵人，勇士拿下本季第4勝(2敗)，排名暫時獨居第2，鋼鐵人則吞開季6連敗。

上半場打完，雙方打成61比61平手，但到下半場，勇士火力逐漸發威，逐漸取得穩定領先優勢，打到比賽還剩4分鐘，勇士還領先11分，不過周儀翔接連投進三分球，沒換下場休息過的鈦強也投進三分球，周儀翔更在讀秒階段又投進打板三分球，雙方只剩3分差距。

可惜強森最後35秒籃下輕鬆放進兩分，勇士仍以119比114領先，接下來鋼鐵人進攻沒有辦法得手，強森最後15.7秒兩罰俱中，幾乎宣告鋼鐵人的敗局，暫停過後，鈦強最後12.3秒兩罰俱中，接著強森又是兩罰俱中，鋼鐵人已經無力追趕了。

強森貢獻富邦全隊最高36分，另有11籃板、5助攻、4抄截、3火鍋，表現有夠全面，相隔20天才又上場的辛特力24分，曾祥鈞21分，「野獸」林志傑替補拿下18分、5助攻與5籃板，張宗憲11分。

相較於勇士13名登錄球員都有上場，鋼鐵人全場僅用8人，其中鈦強前3節都沒被換下場休息過，最後打了46分鐘，拿39分、12籃板，確實跟「鋼鐵人」一樣耐操耐用，鑀倫也有27分，周儀翔18分，其中末節包辦16分，表現似乎有復活跡象。