大陸《南方日報》3日報導，廣州疫情防控新聞發布會2日通報，本輪疫情廣州累計報告新冠肺炎本土陽性感染者16.27萬例，無症狀感染者總數約九成。廣州防疫醫學專家表示，Omicron毒力非常低，按普通感冒儲備藥物即可。

報導稱，廣州醫科大學黨委書記唐小平表示，新冠病毒Omicron變異株傳染性強，但毒力非常低，感染後絕大部分無症狀，最終造成重症和死亡主要是老年人。因此，防疫重點難點是提高老年人群特別是80歲以上疫苗接種率。目前廣州新冠疫苗第一針接種率60歲以上逾85％，80歲以上只有50％多，第二、第三針比例更低。新加坡80歲以上第三針接種率達80％以上，因此在防疫政策放開後，病死率非常低。

唐小平說，Omicron變異株的毒力已經明顯減弱。有人不需要特殊治療就康復了。廣大市民不需要太恐慌，即便是感染了，也應該沉著應對。

至於如果感染人群大規模增加，會不會發生醫療擠兌？他認為，廣州老年人疫苗接種比例提升上去後，相信不會發生醫療資源擠兌。小孩、學生容易感染也該加強接種。這些重點人群保護好，其他人不怕。

換個角度看，季節性流感流行時，可能有20％的人感染，但很少發生醫療資源擠兌，就是因為年輕人、兒童重症比例非常低，不會占用太多社會醫療資源。

廣州醫科大學附屬第一醫院、廣州呼吸健康研究院重症醫學科主任醫師黎毅敏指出，對於重點人群，首先是發燒了要及時就醫；其次是把基礎疾病等控制好，不要擅自停藥，一定要諮詢醫師；還有就是及時調整情緒，保持心理健康。建議戒菸，並在醫師指導下合理運動，保持良好的身體狀態。

值得注意的是，目前除了新冠外，還有流感等其他病毒感染會造成孩子發熱。如果發現孩子有中到低燒，要觀察其精神、食慾，可以減少包被、多喝水；如果有食慾不好、嘔吐或者高燒，要及時到醫院求診。

廣州市婦女兒童醫療中心黨委副書記龔四堂表示，3歲前免疫系統發育不成熟，容易感染病毒，不只是對新冠易感。應對各種病毒感染的風險，一是要接種好國家規定或推薦接種的各類疫苗，二是大人要為小孩建好免疫屏障，比如家中常通風，少到人員密集場所，做好營養支撐，讓小孩多吃奶、多吃肉，提高免疫力。

唐小平建議，以往新冠病毒株引起肺炎的比例都在50％以上，但現在Omicron感染者絕大部分是無症狀和輕型，症狀以上呼吸道感染為主。在本輪疫情中，方艙裡的感染者多喝水、休息好，很快就可以出艙了，用藥也只是對症支持，包括解熱、鎮痛的藥，還有一些中藥。如果想在家裡儲備藥物，按緩解普通感冒症狀的藥物來準備就可以。