讀書真的能翻轉人生嗎？一名台大學霸靠著獎學金去海外攻讀2碩士學位，但畢業10年後，在台灣的月薪只有4萬元，買不起房更不敢結婚生子，不料身邊學歷不高的友人，月收最低也有15萬元，讓他哀怨地說：「這一代讀書沒什麼翻身機會」。

原PO在臉書粉專《黑特帝大》投稿，透露自己是台大社科雙文學院畢業，曾領過高達8次書卷獎，靠著獎學金在不同國家拿下2個碩士學位。一晃眼畢業10年，原PO近日和學長姐聚餐時，發現竟沒有一人的工作和所學有關，「哪怕沾到一點點，都沒有」，而聊天的內容也不再談學術理論，只剩下生活中的柴米油鹽。

原PO感慨，自己上一代沒置產，家中也沒有留下半毛錢，賺錢的速度永遠趕不上房價飆漲的速度，這輩子都不可能在雙北買房，月薪4萬的他根本不敢結婚生子，而身邊有些同學甚至連月薪4萬都沒有，原PO無奈地說：「別嫌，你們以後可能更差」。

但反觀原PO身邊學歷不高的國中同學，從小家境不好，15歲國中畢業就開始工作，白天上班，晚上讀高職夜間部，現在幾乎全部翻盤成功，其中收入最低的銷售員月收入也有15萬元；經商的朋友每月領70至80萬元都不算多；甚至擺地攤的友人也能月賺30至40萬元，讓原PO不禁大嘆：「這一代讀書沒什麼翻身機會」。

貼文曝光後，有不少網友紛紛留言，「是說讀兩個碩士到底是要幹嘛」、「問就是醫牙電資」、「重點不是讀不讀書，重點是在台灣工作且文組，如果是台大理組30歲月收15萬應該也是低標吧」、「我們祖孫三代的努力，憑什麼輸給你十年寒窗」、「你有一個精彩的人生」、「學歷根本不是問題，重要的是如何經營自己」。