民眾黨主席、台北市長柯文哲下午出席民眾黨舉辦的掌握2023全球新局論壇。（黃婉婷攝）

民眾黨首次參戰九合一大選，攻下新竹市長和全國14席議員席次，繳出第一屆地方大選成績單，談及選後檢討，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲3日表示，將依縣市分別開檢討會，並將犯得錯一條一條羅列出來，製成完整的檢討報告。他表示，台灣政治需要組織，而組織壯大需要時間，純粹靠空戰要贏不是不能，但不容易。

柯文哲下午赴民眾黨主辦的掌握2023全球新局論壇，談及選後檢討，他表示，有按照縣市，請地方黨部主委、候選人跟他一組一組開檢討會，「當選給他恭喜，落選給他安慰鼓勵」，並透過對話將選舉犯的錯羅列出來，先搜集情報再做彙整，製成完整的檢討報告。

柯文哲說，組織壯大還是需要時間，「我發現政治還是很需要組織，台灣目前的政治狀態還是要有組織，所以真的需要花點時間，純粹靠空戰要贏，不是不去能但不容易。」

此外，亞太和平研究基金會董事長許信良日前指出，2024年總統大選「郭柯配」是夢幻組合，能讓國民黨感受到壓力。柯文哲表示，現在各種說法都有，有時候就是做好自己的事，「其實有些東西都是前半年才會底定，現在講都太早。」

至於未來會考慮和誰合作，柯文哲則說「其實我跟誰都很好，每個人都有優缺點，奇怪，人家要不要都還不曉得。」。