國民黨台北市黨部3日舉行台北市感恩茶會，國民黨主席朱立倫（前右三）台北市長當選人蔣萬安（前左三）、徵召參選第三選區立委補選王鴻薇（前左四）及黨籍市議員們齊聚慶祝勝選並展現團結氣勢力爭立委補選成功。（陳怡誠攝）

國民黨確定徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第三選區立委補選，今天國民黨選後台北市感恩茶會成為首場造勢活動。王致詞時透露，國民黨籍台北市長當選人蔣萬安競選團隊已協助輔選。蔣則呼籲，「支持王鴻薇，也是支持蔣萬安」。

王鴻薇表示，蔣萬安今天早上已親自主持團隊選戰會議，讓蔣團隊協助王，讓她相信在大家陪伴支持下，有信心可以勝利，拜託大家再打一次勝仗。

王鴻薇也向藍營支持者懇託，補選投票率偏低，這次蔣萬安選戰又打這麼漂亮，國民黨在縣市長選戰也取得重大勝利，民進黨一定會傾全黨之力打北市第三選區立委補選，所以這場選舉每一票都很重要、珍貴，「拜託大家幫助王鴻薇」。

蔣萬安則表示，這一席立委是他原本立委選區，而王鴻薇是他心中最適合接替進入立法院的未來立委人選，這場選戰不只是中山、松山區的事，呼籲全台北市藍營基層都要齊心協力，「支持王鴻薇，也是支持蔣萬安」。

蔣萬安說，這席立委補選選戰只剩下35天，這麼短的時間的選戰，全黨都要繼九合一選舉之後再次上緊發條，打贏這場延長賽，1月8日補選投票才是台北市長選戰真正戰役結果，拜託大家全力以赴送王鴻薇進立法院。

蔣萬安也肯定，王鴻薇擔任市議員期間地方服務扎實，選戰期間還一人戰全黨，揭發很多民進黨政府弊端，充分展現民代監督與揭弊天職，這次為了人民、公理、正義願一肩扛起，也是要對抗囂張、跋扈、濫權的民進黨政府。

對國民黨徵召王鴻薇參選台北市第三選區立委補選後，原備選人選、市議員秦慧珠在臉書感嘆。蔣萬安今天也公開表示，「謝謝秦慧珠的體諒與協助」，但仍強調團結的國民黨沒有打不敗的敵人。

國民黨主席朱立倫也說，王鴻薇非常努力，過去16年深耕基層，大家都認為她是最適當，也早就應該成為最好的立委，相信這次立委補選，台北市每一位國民黨籍市議員都力挺王鴻薇，秦慧珠也說她全力支持王，謝謝大家一同努力。

談到中共前總書記江澤民離世，朱立倫說，這代表了一個世紀的結束，希望家屬節哀。朱也重申，國民黨堅定的立場就是希望兩岸和平。

至於九合一選舉期間，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌力挺脫黨參選的議長鍾東錦，是否將貫徹黨紀處分？朱立倫回應，「徐縣長（耀昌）是我們的同志」。