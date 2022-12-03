火警當下在一樓包粽子的阿嬤和在客廳看電視的父親被鄰居告知3樓冒出濃煙，才得知失火，而同在3樓睡覺的阿公及時逃出生還。（讀者提供）

苗栗銅鑼一處民宅今（3）發生火警，在3樓午睡的三姊弟（15歲女、11歲女、10歲男）全不治身亡，火警當下在一樓包粽子的阿嬤和在客廳看電視的父親被鄰居告知3樓冒出濃煙，才得知失火，而同在3樓睡覺的阿公及時逃出生還；鄰居表示三姊弟平時很有禮貌，都會一起倒垃圾，相當懂事。

據ETtoday報導，目擊火災過程的鄰居表示，當時在屋外聊天時發現事發屋子內竄出濃煙，趕緊向在門口包粽子的阿嬤喊「妳家樓上煙怎麼那麼大」，當時3名孩子的父親在一樓看電視，2人皆馬上逃出屋內，剩下3樓的祖父與3名孫子孫女在睡午覺，沒想到最後3名孩子接罹難，讓鄰居都相當不捨。

鄰居說3名孩子平時相當有禮貌，看到鄰居都喊「阿婆」，3人都會一起出來倒垃圾；而3名孩子的祖父是唯一從火場中逃生獲救的，他說當下被濃煙嗆醒，原本想去拍打孫子的房門，但門板當時已被燒到很燙，他才趕緊逃到樓下求助，不過等到警消救出3名孩子送醫後，仍宣告不治。

據了解，這戶人家都從事餐飲外燴，當時祖父在3樓後側房間午睡，3名孫子在前側房間午睡，詳細起火原因還尚待調查釐清。