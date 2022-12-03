實現身障者旅遊平權，屏東無障礙巴士首航。(屏縣府提供)

屏東縣第一輛無障礙巴士3日首航，由屏東縣腦性麻痺服務協會包車，車上6輪椅席座無虛席，全新車輛開箱體驗，無礙旅程一日遊，車上歡笑聲不斷，為屏東身障旅遊平權邁開第一步。

屏東縣腦性麻痺服務協會表示，一般遊覽車無輪椅席位、復康巴士只能承載1至2席，導致身障者需分坐2車或與親朋好友分開乘車，不方便之外，亦失去共同出遊樂趣。

得知屏東縣政府11月推出全新打造無障礙巴士消息，開放預約後就搶先進線預約，這次出遊到嘉義，協會成員對於無障礙巴士首航體驗，不論是顯眼亮麗的外觀、運作流暢的無障礙升降設備，還有超大液晶螢幕，搭配無線麥克風沿途歡唱，樣樣滿意且符合成員出遊需求。

其中縣內團體出遊雲林以南優惠價格更只要每日6000元，為大家節省不少花費，眾人直呼，下次還要再預約！

屏東縣政府表示，無障礙巴士是經縣內各身障團體努力爭取及殷殷期盼下所誕生，隨著縣內老年人口數將達到超高齡化社會標準，出遊時對於具備多輪椅席類型車輛需求漸增。

多虧屏東客運願意與縣府齊心協力完成這任務，承擔起社會責任，提供1輛具有多輪椅席的車輛，讓身障朋友或長輩共享與朋友團體出遊的樂趣。