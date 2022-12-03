推動資通訊跨領域研發應用，培養相關產業所需人才，也展現技職學生豐沛的創新研發能量，國立勤益科技大學攜手與教育部促進產學連結執行辦公室等單位，舉辦「第四屆技職校院－大手攜小手智慧創新應用競賽」，參賽隊伍經過一番激烈較勁，最後由勤益與霧峰農工組成的書法大師隊奪下冠軍。

奪冠的「書法大師隊」是以別出心裁的空中揮毫書法生成系統，結合空中手寫辨識及漢字書法生成，使用者只要在空中揮毫比劃的字形、透過電腦辨識與演算，可以變成個人獨特的字體。指導老師張傳旺說，數位時代讓大家忽略文字之美，透過創意的系統，讓使用的人都可以擁有個人化字形，讓「寫字」成為獨特且時髦的事。

「第四屆技職校院－大手攜小手智慧創新應用競賽」是全國首創，由技專生（大手）攜著技高生（小手）共同組隊參加的競賽活動，期盼藉由向下扎根合作，培育出具有競爭實力的未來資通訊產業人才，今年共吸引全台53所技職校院、共64組隊伍參加，作品主題涵括5G裝置應用、智慧聯網、智慧製造等，相當多元。

該競賽經第一階段初審，有29組隊伍入圍決賽，3日在勤益科大舉辦成果展暨頒獎典禮，勤益科大副校長駱文傑期勉參賽者，可透過比賽增加經驗、發揮創意實踐理想，提升未來就業競爭力。

評審長、國立台灣科技大學物聯網創新中心特聘教授周碩彥表示，今年參賽的作品可感受到學生們在逐年經驗累積下，將先進技術更明顯導入到技高端，可以讓技高端學生對升學與就業更有信心。台灣科大研發長邱煌仁則建議學生們從社會面需求發覺題目，並整合、創新自己的想法。